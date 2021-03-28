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Прем'єр Вірменії Пашинян заявив, що подасть у відставку і назвав причину

28 березня, 15:32

Денис Беспалов Денис Беспалов

До завершення позачергових виборів Пашинян залишатиметься виконувачем обов'язків прем'єра

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в квітні піде у відставку. Він зробить це, щоб в червні в країні пройшли дострокові парламентські вибори .

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Про це він сказав на зустрічі з жителями села Арагац в рамках поїздки по Армавірської області, відео виступу Пашинян опублікував у себе в Facebook.

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"У квітні я подам у відставку, чи не щоб піти, а щоб відбулися позачергові парламентські вибори. У цей період я продовжу залишатися виконуючим обов'язки прем'єра", – сказав він.

Раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звільнив главу Генерального штабу ЗС Оніка Гаспарян, який зажадав його відставки, і назвав його вимогу спробою перевороту.

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вибори Вірменія відставка Нікол Пашинян
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