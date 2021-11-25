Прем'єр Швеції пішла у відставку одразу після призначення – що там сталося

Магдалене Андерссон завадили націоналісти та "зелені"

Кілька годин роботи на прем'єрській посаді Магдалини Андерссон і коаліція розвалилася / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Перша жінка прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон не протрималася на посаді понад добу. Наступного дня після обрання вона подала у відставку, проте заявила, що готова ще раз очолити уряд.

Про це повідомляє Reuters.

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Причина

"Я не хочу очолювати уряд, в якому можуть бути підстави для сумнівів щодо його легітимності", – так пояснила своє рішення 54-річна лідерка соціал-демократів на пресконференції.

Також політик висунула умову, що вона готова очолити інший – однопартійний уряд, в якому буде представлена лише її Соціал-демократична робітнича партія.

Така позиція з'явилася після того, як другий учасник урядової коаліції – партія "зелених" – вийшла з неї. При цьому парламент не підтримав проєкт державного бюджету, поданий урядом Андерссон. Було підтримано проєкт опозиції. Андерссон спочатку заявила, що може керувати країною з таким бюджетом. Однак партії "зелених" не сподобалося, що в бюджеті враховано побажання націоналістичної та правопопулістської партії Шведські демократи (різко виступає проти мігрантів), через що "зелені" залишили уряд.

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Як повідомляє Бі-Бі-Сі, до обрання Магдалени Андерссон прем'єр-міністром Швеція була єдиною північною державою Європи, в якій ніколи не було жінок на посаді прем'єр-міністра.

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