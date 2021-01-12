Прем'єра Британії підловили на порушенні карантину

В уряді кажуть – непокоївся про дотримання обмежень лондонцями в парках

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона помітили за сім миль (близько 11 км) від Даунінг-стріт, коли вын катався на велосипеді навколо Олімпійського парку вдень у неділю, 10 січня, а згідно карантинним обмеженням у зв'язку з COVID-19, чинним у країні, такі прогулянки допускаються раз на день і виключно в межах свого району.

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Про це написав британський таблоїд Evening Standart.

Водночас, за інформацією видання, прем'єр був у захисній масці. Його супроводжував охоронець.

Джерело в уряді повідомило, що прем'єр-міністр під час велопрогулянки зауважив, що в парку відпочиває занадто багато людей і був стурбований цим.

"Він зауважив, наскільки переповнений парк, і прокоментував це на зустрічі уряду ввечері. Він був стурбований тим, чи дотримуються люди правил", – розповів співрозмовник.

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Через кілька годин після велопрогулянки Джонсон був присутній на зустрічі з міністрами, де обговорювалася поточна ситуація з карантином.

Міністр охорони здоров'я королівства Метт Генкок, коментуючи недільну велопрогулянку прем'єра, зазначив, що якщо під час довгої прогулянки людина опинилася "за сім миль від дому", то це не є порушенням.

При цьому в соцмережах зауважили, що близько до будинку прем'єр-міністра у Вестмінстері є зелені зони, і він міг би займатися спортом там.

Нагадаємо, у Великій Британії наприкінці минулого тижня зафіксували 68 035 нових випадків коронавірусу і 1325 смертей, що стало рекордом з початку пандемії у Сполученому Королівстві.

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