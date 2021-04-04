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Подолати менталітет війни: Папа Римський згадав про Україну у Великодній промові

4 квітня, 13:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Франциск згадав про полонених на сході України

Папа Римський Франциск в своєму Великодньому посланні згадав війну на Донбасі.

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Про це повідомляє Vatican News.

Як зазначається, Папа Франциск з гіркотою зазначив, що у світі "дуже багато воєн і насильства", особливо згадавши про полонених на сході України і в Нагірному Карабасі.

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"Хай допоможе нам Господь подолати менталітет війни! Щоб сподобив Він полонених повернутися здоровими до сімей і вселить можновладцям усього світу зупинити гонку озброєнь", – закликав понтифік.

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За його словами, занадто багато воєн і занадто багато насильства переслідують світ. Він молився: "Нехай Господь, наш світ, допоможе нам подолати мислення війни".

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітали християн західного обряду зі святом Воскресіння Ісуса Христа.

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