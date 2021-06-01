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Препарат використовують в Україні. ВООЗ схвалила застосування вакцини Sinovac

1 червня, 17:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання вакцини, якою щеплять українців

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування китайської вакцини від коронавірусної хвороби CoronaVac, яку розробила компанія Sinovac. Цю вакцину внесли в екстрений список медичних препаратів.

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Про це повідомляє агентство AFP.

"ВООЗ схвалила китайську COVID-вакцину Sinovac для екстреного використання", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Україна законтрактувала 1,9 млн доз китайської вакцини Sinovac, з яких 1,715 млн доз наша країна вже отримала.

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Також повідомлялося, що регулювальний орган Європейського Союзу почав перевірку китайської вакцини проти коронавірусної хвороби компанії Sinovac для оцінки її ефективності та безпеки, що є першим кроком до можливого схвалення для використання в 27 країнах – членах ЄС.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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