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У "ЛНР" пригрозили Протасевичу розстрілом. У чому його намагаються звинуватити?

5 червня, 14:52

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Смертну кару можуть застосувати в разі передачі Білоруссю засновника NEXTA бойовикам "ЛНР" – він нібито був снайпером в "Азові"

Бойовики "ЛНР" пригрозили засновнику Telegram-каналу NEXTA Роману Протасевичу стратою, якщо його екстрадують з Мінська на Донбас. Його звинувачують в тому, що він нібито був снайпером в українському батальйону "Азов".

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Про це повідомляє Тelegram-канал Ateo Breaking з посиланням на джерела в "народній міліції ЛНР".

"У разі екстрадиції в "ЛНР", Роману Протасевичу за "злочини проти людяності" загрожує розстріл на Донбасі", – йдеться в повідомленні.

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На даному етапі жодних офіційних заяв бойовики не робили. Але відомо, що смертна кара використовується російськими окупаційними силами в "ЛНР" як вища міра покарання

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Тетяна Кузьменко / фото: ФСБ РФ
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Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий надати можливість "слідчим" так званої "ЛНР" допитати затриманого в Мінську екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича, проти якого там нібито проводять "розслідування".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "генпрокуратурі ЛНР" нібито проводять "розслідування" щодо затриманого в Мінську опозиціонера Романа Протасевича. Там хочуть, щоб Білорусь передала його для "слідчих дій".

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