У "ЛНР" пригрозили Протасевичу розстрілом. У чому його намагаються звинуватити?

Бойовики "ЛНР" пригрозили засновнику Telegram-каналу NEXTA Роману Протасевичу стратою, якщо його екстрадують з Мінська на Донбас. Його звинувачують в тому, що він нібито був снайпером в українському батальйону "Азов".
Про це повідомляє Тelegram-канал Ateo Breaking з посиланням на джерела в "народній міліції ЛНР".
"У разі екстрадиції в "ЛНР", Роману Протасевичу за "злочини проти людяності" загрожує розстріл на Донбасі", – йдеться в повідомленні.
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На даному етапі жодних офіційних заяв бойовики не робили. Але відомо, що смертна кара використовується російськими окупаційними силами в "ЛНР" як вища міра покарання
Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий надати можливість "слідчим" так званої "ЛНР" допитати затриманого в Мінську екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича, проти якого там нібито проводять "розслідування".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "генпрокуратурі ЛНР" нібито проводять "розслідування" щодо затриманого в Мінську опозиціонера Романа Протасевича. Там хочуть, щоб Білорусь передала його для "слідчих дій".