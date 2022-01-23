Президент Вірменії подав у відставку: "Немає інструментів впливу"

Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку після роботи близько чотирьох років на посаді.
Про це говориться на сайті глави держави.
За словами Саркісяна, він довго думав, перед тим як вирішити.
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"У президента немає інструментів"
Армен Саркісян заявив, що його рішення про відставку зовсім не є емоційним:
"Воно має певну логіку. У президента немає необхідних інструментів для впливу на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики в цей непростий для країни та народу час".
Він заявив, що інститут президента не має бути "об'єктом пліток і теорій змови", а країна живе в реальності, в якій "президент не може впливати на питання війни або миру", не може накласти вето на закони, дії тощо.
Також він сказав, що "глава держави, а іноді і його сім'я стають мішенню різних політичних груп". Ці групи цікавляться, за словами Саркісяна, не лише "досягненнями президентського інституту на благо країни", а і його минулим.
"Ця "турбота" про мене виходить за межі моралі, зрештою, безпосередньо зачіпаючи моє здоров'я", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також пішов у відставку. Проте заявив, що продовжить виконувати обов'язки до позачергових виборів парламенту 20 червня.
"Я подаю у відставку для проведення позачергових парламентських виборів. Продовжу виконувати обов'язки прем'єр-міністра до проведення голосування", – наголосив він.
12 січня на кордоні Азербайджану та Вірменії військові влаштували перестрілку в районі населеного пункту Верін-Шоржа Гегаркунікської області та звинуватили одне одного у провокації. Азербайджанська армія нібито навіть застосувала артилерію та безпілотники. Були втрати з обох боків.
Війна за Нагірний Карабах 2020-го
- У 2020 році війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах тривала 44 дні – з 27 вересня до 10 листопада. Завершилася вона примиренням сторін на вигідних Баку умовах та введенням російських військ на спірну територію.
- Після бойових дій Азербайджан кинув усі сили на відновлення Нагірного Карабаху. Баку планує перетворити зруйнований війною регіон на вітрину та повернути біженцям їхні будинки.
- Але вже в листопаді 2021-го дві ворожі країни Кавказу заявили про зрив перемир'я та початок масштабних бойових дій, а також про перші жертви з обох сторін. З 8 листопада на кордоні Вірменії та Азербайджану зафіксовано серію збройних інцидентів.