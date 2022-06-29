Президент Індонезії запропонував Зеленському передати послання Путіну

Він сподівається, що це допоможе змусити РФ припинити вести вогонь

Відодо може передати послання Зеленського Путіну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Індонезії Джоко Відодо запропонував передати послання президента України Володимира Зеленського президенту Росії Володимиру Путіну. Таким чином він хоче спробувати допомогти мирним переговорам.

Про це повідомляє Sky News.

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Відодо, який сьогодні перебуває з візитом в Україні, має поїхати до Москви. Він заявив, що буде закликати президента Росії погодитися на припинення вогню.

"Попри те, що цього дуже важко досягти, я висловив важливість мирної резолюції", — сказав Відодо після зустрічі із Зеленським.

Індонезійський політик запропонував передати послання президента Зеленського президенту Путіну, з яким повинен зустрітися.

Зустріч Зеленського з Відодо

Для соціального розвитку та зв'язків між людьми Україна та Індонезія домовилися про безвізовий режим між країнами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з індонезійським лідером Джоко Відодо

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За словами Зеленського, наша країна дуже високо цінує підтримку Індонезії та президента Джоко Відодо в цей час війни за свободу та незалежність нашої держави.

"Під час переговорів обговорили зняття російської блокади з українських морських портів та поновлення експорту аграрної продукції, а також перспективи повоєнного відновлення України. Домовилися розпочати безвізовий режим між нашими країнами. Дякую за перший в історії дипломатичних відносин візит президента Індонезії до України. І перший візит лідера азіатської держави до Києва з початку повномасштабної російської війни", – заявив президент України.

Також Зеленський обговорив з Відодо можливу участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться у листопаді в Індонезії.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент Індонезії побачив на власні очі, що наробили окупанти в Ірпені. Також ми писали, що фактор Путіна може зірвати саміт "Великої двадцятки" в Індонезії.