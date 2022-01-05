Президент Казахстану Токаєв розпустив уряд

На це главу держави наштовхнули масові протести в країні

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв рішення про відставку уряду 5 січня/Фото: egemen.kz, колаж: "Сьогодні"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розпустив уряд. Це сталося після масових протестів у країні.

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави зранку.

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Деталі

Розпустивши уряд, влада Казахстану виконала одну з вимог "Майдану".

Протестувальники також закликали президента подати у відставку і знизити ціни на скраплений газ, який з нового року зріс удвічі — до 120 тенге за літр (близько 7 гривень).

Події у Казахстані

У Казахстані на вулиці вийшли тисячі протестувальників , які незадоволені зростанням цін на газ. Поліція у відповідь застосувала чинність. Протести охопили майже весь Казахстан від великих міст до невеликих сіл. Наймасовішими виявилися акції в Атирау (тут вийшло понад 5 тисяч людина), Актобе, Уральську. В Алмати, Астані, Шимкенті, Уральську, Талдикоргані поліція затримувала протестувальників, Алмати – особливо жорстко.

, які незадоволені зростанням цін на газ. Поліція у відповідь застосувала чинність. Протести охопили майже весь Казахстан від великих міст до невеликих сіл. Наймасовішими виявилися акції в Атирау (тут вийшло понад 5 тисяч людина), Актобе, Уральську. В Алмати, Астані, Шимкенті, Уральську, Талдикоргані поліція затримувала протестувальників, Алмати – особливо жорстко. Згодом до протестуючого народу звернувся президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Він закликав людей не піддаватися на провокації та відмовився йти у відставку.

країни Касим-Жомарт Токаєв. Він закликав людей не піддаватися на провокації та відмовився йти у відставку. Незабаром в країні протестувальники почали підпалювати поліцейські машини , а спецназ пішов у наступ зі стріляниною.

, а спецназ пішов у наступ зі стріляниною. Крім того, військовим довелося тікати на БТР та іншій техніці, оскільки люди нападали на них з "голими руками", а також кидали все, що було поруч в транспортні засоби.

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