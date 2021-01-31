Президент Литви висунув Тихановську на Нобелівську премію – ЗМІ

Президент Литви Гітанас Науседа висунув кандидатуру лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської на здобуття Нобелівської премії миру в 2021 році.

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Про це повідомили два обізнані джерела, передає Reuters.

"Науседа висунув кандидатуру опозиціонерки, яка живе в Литві після того, як втікла зі своєї батьківщини в результаті суперечливих президентських виборів 9 серпня, щоб продемонструвати свою підтримку білоруському демократичного руху і його вимог щодо проведення вільних виборів", – розповів співрозмовник агентства.

Агентство також нагадує, що минулого тижня Тихановська закликала Європейський Союз і Сполучені Штати бути "сміливішими і сильнішими" в своїх діях, щоб допомогти покласти край правлінню Лукашенка.

Прийом кандидатур на Нобелівську премію миру цього року завершується 31 січня, а оголошення переможця намічене на листопад. Тисячі людей можуть висунути свою кандидатуру на здобуття премії, включаючи членів національних парламентів, колишніх лауреатів і провідних вчених.

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Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська з ініціативи України візьме участь у засіданні "Люблінського трикутника".

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