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Президент Туркменістану бетонував фундамент золотою лопатою – відео

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 серпня, 00:39
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У Туркменістані президент Гурбангули Бердимухамедов забетонував золоту капсулу за допомогою інструментів з дорогоцінного металу
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов любить золото / Колаж "Сегодня"
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов любить золото / Колаж "Сегодня"

Президент Туркменістану Гурбангули Мяліккуліевіч Бердимухамедов помпездно дав старт будівництву залу для проведення масових урочистостей в адміністративному центрі регіону Марійскій велаят, вхід якого вже має орнаменти з золота. Лідер країни заклав капсулу для майбутніх поколінь, використовуючи інструменти з золота.

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Про це повідомляє місцевий телеканал "Яшлик" ( "Золотий вік" в перекладі).

На відео видно, що Гурбангули Бердимухамедов заклав золоту капсулу в фундамент приміщення. А після йому дали золоту лопату і підігнали золоту тачку з бетоном. Пару лопат з будівельною сумішшю з цієї тачки президент поклав на золотий жолоб, по якому і була залита золота капсула.

Що знаходиться в золотий капсулі, широкому загалу невідомо / Фото turkmenistan.gov.tm
Що знаходиться в золотий капсулі, широкому загалу невідомо / Фото turkmenistan.gov.tm

Згідно з офіційними повідомленнями, новий зал для урочистих заходів буде на 3 тисячі місць.

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Церемонія супроводжувалася концертом / Фото turkmenistan.gov.tm
Церемонія супроводжувалася концертом / Фото turkmenistan.gov.tm

Нагадаємо, що Гурбангули Бердимухамедов відомий своїми неординарними рішеннями.

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