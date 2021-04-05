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Президента Молдови звинуватили у викраденні українського судді

5 квітня, 18:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Молдавські соціалісти вважають, що операція з викрадення не могла пройти без відома Маї Санду

Партія соціалістів Республіки Молдова, яку очолює експрезидент Ігор Додон, вважає чинну очільницю держави Маю Санду причетною до викрадення з країни українського судді-корупціонера Миколи Чауса.

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Про це, як повідомляє NewsMaker, 5 квітня заявив представник політсили Григорій Новак.

Він стверджує, що Служба інформації і безпеки Молдови та Санду знали про викрадення Чауса. На цьому тлі соціалісти пропонують створити слідчу комісію для з'ясування обставин події.

"Нехай навіть його переслідують правоохоронні органи. Нас не цікавлять його моральні якості й проблеми. Нас більше цікавить, як його викрали. І те, як вони навіть змогли залишити країну, незважаючи на те, що про цей випадок повідомили компетентним органам", – сказав Новак.

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Водночас сама Санду на своїй сторінці в Facebook назвала зникнення українського судді "неприпустимим" і доручила МВС та СІБ з'ясувати подробиці того, що сталося.

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Нагадаємо, що екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус подався навтіки в 2016 році після того, як його зловили на хабарі в 150 тис. доларів за винесення вироку в інтересах підсудних. Більше про нього читайте в матеріалі на нашому сайті.

3 квітня молдавські правоохоронці повідомили про викрадення втікача. А пізніше в одному з місцевих Telegram-каналів з'явилася інформація про те, що він начебто в Румунії.

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Молдова викрадення Чаус Майя Санду
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