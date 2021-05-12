При обстрілі з сектору Газа загинув ізраїльський військовий. Йому був 21 рік (фото)

Солдат ЦАХАЛ Омер Табіб з бригади Нахаль був убитий протитанкової ракетою, випущеною з Гази

Ізраїльський військовий загинув в результаті ракетного обстрілу з Гази по Ізраїлю.

Реклама

Про це в Twitter повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Солдат ЦАХАЛ, старший сержант Омер Табіб з бригади Нахаль, був убитий сьогодні вранці протитанкової ракетою, випущеною ХАМАС з Гази по Ізраїлю. Йому був 21 рік ", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ізраїль і Палестина опинилися на межі війни: всі подробиці (оновлено)

Раніше МОЗ Палестини заявив, що число жертв після атак Ізраїлю на сектор Газа зросло до 48, число поранених – до 304. Серед загиблих – жінка і десять дітей.

Реклама

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів по Газі до тих пір, поки це не принесе "повного і тривалого миру". В даний час немає дати закінчення вогню.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем