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При обстрілі з сектору Газа загинув ізраїльський військовий. Йому був 21 рік (фото)

12 травня, 18:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Солдат ЦАХАЛ Омер Табіб з бригади Нахаль був убитий протитанкової ракетою, випущеною з Гази

Ізраїльський військовий загинув в результаті ракетного обстрілу з Гази по Ізраїлю.

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Про це в Twitter повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Солдат ЦАХАЛ, старший сержант Омер Табіб з бригади Нахаль, був убитий сьогодні вранці протитанкової ракетою, випущеною ХАМАС з Гази по Ізраїлю. Йому був 21 рік ", – йдеться в повідомленні.

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При обстрілі з сектору Газа загинув ізраїльський військовий. Йому був 21 рік (фото)

Раніше МОЗ Палестини заявив, що число жертв після атак Ізраїлю на сектор Газа зросло до 48, число поранених – до 304. Серед загиблих – жінка і десять дітей.

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Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів по Газі до тих пір, поки це не принесе "повного і тривалого миру". В даний час немає дати закінчення вогню.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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