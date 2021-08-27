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Через вибухи у Кабулі загинули понад 70 людей, десятки поранені

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
27 серпня, 00:20
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У результаті терактів у аеропорту столиці Афганістану загинули десятки людей, зокрема військові США, понад 150 людей отримали поранення
Вибух в аеропорту Кабула забрав життя 13 людей. Поранених понад 50 осіб / Колаж "Сегодня"
Вибух в аеропорту Кабула забрав життя 13 людей. Поранених понад 50 осіб / Колаж "Сегодня"

У результаті вибухів у столиці Афганістану Кабулі в четвер, 26 серпня, загинули щонайменше 72 людини і 158 постраждали.

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Про це з посиланням на американських і афганських чиновників повідомив телеканал Al Arabiya.

На цей момент відомо, що відповідальність за кілька терактів взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава"(ІДІЛ).

Загалом у четвер в афганській столиці прогриміло принаймны чотири вибухи – два перші у аеропорту і біля готелю Baron, де було багато іноземців, зокрема громадян Британії та США. Перший вибух влаштував смертник, потім вибухнув замінований автомобіль.

Пізніше пролунало ще два вибухи. Таліби стверджують, що останній був контрольованим – його провели американські військові, знищуючи боєприпаси.

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Зазначимо, у Пентагоні вже заявили, що під час терактів загинули 12 військовослужбовців США і щонайменше 15 отримали поранення.

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