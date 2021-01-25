Прилетів із космосу і чіпування від Білла Гейтса: 5 найбезглуздіших теорій появи COVID-19

Від самого початку пандемії коронавірусу COVID-19 світрм ширяться різноманітні теорії (в основному – змови) про походження цієї напасті. А те що офіційної версії досі немає, тільки породжує все нові чутки.

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Ми зібрали найкумедніші та найбезглуздіші варіанти походження COVID-19 від світових конспірологів.

Прилетів з космосу

Версій про неземне походження коронавірусу було кілька. Одні прихильники космічної теорії підкріплювали свою версію нібито присутністю у хворих дивних симптомів променевого ураження, інші говорили про шкідливий метеорит.

Так, навіть деякі вчені заявляли, що вірус міг потрапити на Землю з космосу з метеоритом, який вибухнув над Китаєм у жовтні 2019 року. Нібито під час вибуху вивільнилися вірусні частинки – частина з них опустилася на Землю, інші потрапили в стратосферні повітряні потоки і таким чином поширилися планетою.

При цьому особливо постраждав так званий пояс смерті: Ухань – Франція – Італія – Іран – Південна Корея – Японія – Сіетл – Вашингтон – Нью-Йорк. Оскільки через панівний на той момент вітер часточки поширилися вздовж смуги між 40-60 градусами північної широти.

Підступи таємної організації американців

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На початку березня 2020 року китайський дипломат Чжао Ліцзянь написав у Twitter, що спалах коронавірусу в Китаї спровокував Пентагон, що звичайно ж відразу ж підхопили російські ЗМІ.

Хоча були теорії на рахунок американців і цікавіші: коронавірус – це військові навчання таємної позаурядової американської організації – "глибинної держави", що хоче повалити чинну на той момент владу в США.

Причому цю теорію підігрів і Дональд Трампа, заявивши, що коронавірус був створений як політична зброя проти нього.

Китай намагався вирішити проблему перенаселеності

Було б дивно якби одна з теорій не стосувалася безпосередньо Китаю. Так, багато хто не сумнівався, що COVID-19 навмисно був запущений в цій країні для вирішення проблеми перенаселення у зв'язку з демографічною кризою, але щось пішло не так, і він поширився по всьому світу. Причому, на думку конспірологів, спрямований він був спочатку проти літніх людей.

До речі в боротьбі з перенаселеністю, тільки більш глобальною – всієї Землі – звинувачували і засновника Microsoft Білла Гейтса. Навіщо йому це, невідомо, але говорили, що він замовив розробку вірусу британському інституту Прібрайта.

Вакциночипування від Білла Гейтса

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Зі "злим генієм" Біллом Гейтсом пов'язували появу коронавірусу і автори версії про тотальну вакцинацію людства спеціальною чипуючою вакциною.

Нібито засновник Microsoft профінансував створення вірусу, щоб потім чипувати за допомогою "нановакцини" більшість населення Землі для тотального контролю.

Божа кара

Представники як релігійних сект, так і традиційної християнської церкви заявляли, що коронавірус – це кара Божа за легалізацію абортів та одностатевих шлюбів.

Наприклад, один із єпископів Російської православної церкви в Берліні заявив, що в світовій пандемії винні геї і лесбіянки, мовляв не просто так "катастрофа зійшла на нас під час Великого посту".

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