Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Примусова посадка Ryanair в Мінську – ООН готує доповідь про результати розслідування

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
4 вересня, 12:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Проміжні результати представлять вже в листопаді цього року
23 травня літак компанії Ryanair екстрено приземлився в Мінську / Фото: колаж "Сьогодні"
23 травня літак компанії Ryanair екстрено приземлився в Мінську / Фото: колаж "Сьогодні"

У листопаді Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) оприлюднить доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ICAO, передає DW.

13 вересня Рада організації, яка є спеціалізованою установою ООН, буде проінформована про стан розслідування. Якщо всі члени ради будуть згодні з результатами, то проміжні результати будуть оприлюднені.

Читайте також:

Відзначимо, що раніше група Міжнародної організації цивільної авіації приїжджала в Білорусь для розслідування інциденту з рейсом Ryanair. За словами керівника групи ICAO Сільвена Лефойера завдяки попередній роботі він і його колеги вже змогли скласти "загальну картину подій".

"Тепер нам потрібно уточнити ряд фактів, а також зібрати додаткову інформацію та матеріали", – пояснював Лефойер.

Раніше ми повідомляли, що:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти