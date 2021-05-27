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Примусова посадка літака Ryanair. ICAO збирає екстрене засідання

27 травня, 08:44

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Даний випадок, на думку ICAO, може суперечити Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Засідання відбудеться 27 травня. Фото Andrius Sytas/Reuters

Засідання відбудеться 27 травня. Фото Andrius Sytas/Reuters

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе сьогодні, 27 травня, незаплановане засідання через ситуацію з примусовою посадкою Ryanair і арешт Романа Протасевича в Мінську.

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Про це йдеться в заяві ICAO в Twitter

"Президент Ради ICAO скликав термінове засідання 36 дипломатичних представників в Раді ICAO 27 травня з приводу інциденту, пов’язаного з рейсом Ryanair FR4978 в повітряному просторі Білорусі 23 травня 2021 року", – йдеться в заяві організації.

Читайте також: Затримання Протасевича в Мінську. Посадку літака засудили в ICAO

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Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

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За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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