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Примусова посадка літака Ryanair: в "Бєлавіа" обурені забороною на польоти

29 травня, 14:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Гендиректор авіакомпанії незадоволений, що Велика Британія, Франція, Литва та США ввели заборону не чекаючи результатів розслідування

У білоруській аваіакомпаніі "Бєлавіа" обурені, що після посадки літака Ryanair в Мінську і затримання засновника NEXTA Романа Протасевича, Велика Британія, Франція, Литва та США заборонили перевізникові працювати на їх території.

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Про це написав в Facebook генеральний директор "Бєлавіа" Ігор Чергінець.

Він обурений, що США і європейські країни ввели заборони на польоти "Бєлавіа" не чекаючи розслідування інциденту. Його до 25 червня буде проводити Міжнародна організація цивільної авіації.

"І це до розслідування інциденту, в якому, може, і є винні, але точно не "Бєлавіа". Це, звичайно ж, повне нехтування основ демократії. Карають невинну "Бєлавіа", та ще й не почавши толком розслідування. Підлість. Так ще, правда, сусіди вирішили, як завжди, на цьому заробити", – написав він.

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Як уже повідомлялося, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусили сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримали Протасевича і його дівчину-росіянку. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Бєлавіа".

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Нагадаємо, напередодні генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі написав білоруській владі лист , назвавши захоплення літака "незаконним і навмисним викраденням". А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що рішення про примусову посадку в Мінську літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту влада Білорусі прийняла в координації з Росією.

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