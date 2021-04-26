Прийшов без маски. Прем'єрові Таїланду впаяли чималий штраф

Бангкок посилив покарання за порушення маскового режиму: перший раз – 6 тисяч батів, другий – 12 тисяч батів, а третій – 20 тисяч батів

У Таїланді прем'єр-міністр Прают Чан-Оча став одним з перших громадян, оштрафованих за відсутність маски в столиці Бангкоку.

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Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook губернатор Бангкока Асвін Кванмуанг.

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26 квітня він написав, що оштрафував очільника уряду на 6 тис. батів (понад 5,3 тис. гривень) за порушення маскового режиму.

Напередодні на сторінці прем'єра в соцмережах з'явилася публікація про засідання в Будинку уряду, до якої прикріпили фото, де Чан-Оча сидить єдиний на зборах без маски.

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Фото: facebook.com/prayutofficial

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Після широкого резонансу запис видалили і опублікували заново, але вже без скандального фото.

"Я сказав йому, що він порушив розпорядження столичної адміністрації, яке вимагає, аби всі жителі міста завжди носили маску, перебуваючи за межами свого місця проживання", – написав Кванмуанг наступного ж дня після цього.

Варто зазначити, що з метою протидії епідемії COVID-19 в Бангкоку ввели систему штрафів для порушників маскового режиму: 6 тис. батів на перший раз, 12 тис. на другій і 20 тис. в усі наступні рази.

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Втім Бангкок в цьому не унікальний – на сьогоднішні штрафи за порушення маскового режиму діють в 50 з 76 тайських провінцій.

Нагадаємо, минулого місяця в Таїланді розробили вакцину від COVID-19 і приступили до тестування її на людях.

Також ми писали, що королівство планує відмовитися від масового туризму, і замість цього підвищити витрати кожного відпочивальника на 30%.

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