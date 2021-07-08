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Зробила щеплення CoronaVac і померла від коронавірусу – смерть топнауковиці нажахала ЗМІ

8 липня 2021 17:34

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Через мутований "Дельта"-штам інфекції в Індонезії фіксують рекорди смертності від COVID-19 – з початку червня померло понад 130 лікарів

В Індонезії померла топдослідниця вакцини Sinovac. Фото: колаж "Сьогодні"

В Індонезії померла топдослідниця вакцини Sinovac. Фото: колаж "Сьогодні"

В Індонезії померла топкерівниця програми досліджень COVID-вакцини виробництва китайської фармкомпанії Sinovac.

Про це повідомляє CNN.

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Місцеві ЗМІ стверджують, що причиною смерті Новіль Сьяфрі Бахтіяр стали ускладнення після коронавірусу, причому вона була вакцинована препаратом CoronaVac, який широко застосовується і в Україні.

Бахтіяр працювала в індонезійській державній компанії BioFarma і керувала клінічними випробуваннями CoronaVac в Індонезії.

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Варто зазначити, що Індонезія вважається однією з країн, де вакцина від Sinovac набула найбільшого поширення – станом на 1 липня країна отримала 108,5 млн доз препарату. Серед загиблих з початку червня 131 медпрацівник, 90% яких вакцинували саме CoronaVac.

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При це 7 липня в країні була зафіксована рекордна кількість і нових, і смертельних випадків COVID-19 – 1040 і 34 379 відповідно. Причиною такої тенденції називають поширення "Дельта"-штаму коронавірусу.

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На цьому тлі ЗМІ країни вже неодноразово порушували питання про ефективність китайської вакцини для запобігання тяжкого перебігу і смертельних наслідків серед заражених індійською мутацією інфекції.

Як відомо, CoronaVac є найпоширенішою вакциною і в Україні – за даними МОЗ, на 8 липня українцям було введено 686 635 доз цього препарату. Крім того, його застосовують і в центрах масової вакцинації, і на музичному фестивалі Atlas Weekend.

Тим часом Китай першим в світі схвалив екстрене використання цієї вакцини для дітей віком від трьох років.

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А на початку червня Всесвітня організація охорони здоров'я внесла CoronaVac до списку медичних препаратів для екстреного використання.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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