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Закликав лікувати COVID молитвою: у Танзанії помер президент

18 березня, 03:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Магуфулі не визнавав наявність коронавірусу в країні

У Танзанії, імовірно від наслідків коронавірусу, помер 61-річний президент Джон Магуфулі, який заперечував наявність в країні COVID-19, закликав не носити маски та лікуватися за допомогою молитви.

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Про це повідомила віце-президент Танзанії Саміа Сулухія, передає Afrika Feeds.

Якщо вірити заяві уряду, Магуфулі помер у середу ввечері від серцевої недостатності в Дар-ес-Саламі.

До цього дуже активний президент Танзанії зник з поля зору десь з кінця лютого, але влада не давала ніякої інформації. Опозиція ж стверджувала, що Магуфулі тяжко хворий на коронавірус.

Пару днів тому лідер танзанійської опозиції з посиланням на свої джерела повідомив, що президента підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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Магуфулі відомий тим, що з початку пандемії заявляв про відсутність у Танзанії випадків зараження і виступав проти обмежувальних заходів. Він також відмовлявся впроваджувати в країні локдаун і хвалив тих, хто не носить медичні маски.

Нагадаємо, на півдні Танзанії в лютому було зафіксовано спалах невстановленої інфекції, яка викликала у більшості людей нудоту і криваву блювоту, на той момент від неї померли 15 людей.

Ми також повідомляли, що в Польщі через несприятливу епідеміологічну ситуацію, що виникла через COVID-19, з суботи, 20 березня, вводять національний локдаун по всій країні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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