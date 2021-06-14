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Проблеми з серцем – ще одна країна підтвердила небезпечну побічну реакцію після вакцини Pfizer

14 червня 2021 10:25

Віталій Семченко Віталій Семченко

Раніше аналогічні висновки стосовно препарату зробили фахівці зі Сполучених Штатів та Ізраїлю

Вакцина Pfizer може викликати міокардит

Вакцина Pfizer може викликати міокардит / Фото: REUTERS

Міністерство охороні здоров'я Японії заявило, що у семи громадян, які отримали щеплення від коронавірусу Pfizer, виникло запалення серцевого м'яза.

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Про це повідомляє NHK.

У відомстві уточнили, що станом на кінець травня 9,76 мільйона осіб в країні були вакциновані препаратом Pfizer. В результаті у семи осіб у віці від 20 до 69 років діагностували міокардит або перикардит. Симптоми у них з'явилися після другої дози щеплення.

Фахівці МОЗ зазначили, що серйозних побоювань стосовно безпеки препарату поки немає. Однак вони продовжать збір даних щодо побічних ефектів як всередині країни, так і за кордоном.

Нагадаємо, раніше в США підтвердили, що вакцини компаній Pfizer і Moderna можуть викликати небезпечний побічний ефекту молодих чоловіків – запалення серця. Аналогічні висновки зробили і експерти Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

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Також ми писали, що вакцина AstraZeneca може викликати рідкісний неврологічний розлад.

Крім того, в українському МОЗ назвали побічні ефекти, на які скаржаться українці після вакцинації від коронавірусу. Найчастіше це підвищення температури, втома, загальна слабкість, лихоманка, набряк суглобів і безсоння.

Дивіться, як група крові впливає на перебіг ковіду:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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