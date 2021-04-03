"Продажна маріонеткова демократія": держканал в Білорусі принизив Україну

Ведуча білоруського державного телебачення перевершила за рівнем пропаганди навіть своїх горезвісних колег з Росії, назвавши Україну такою, що "загинається від злиднів", і "продажною маріонетковою демократією".
Про це заявила Юлія Артюх в "новинній" програмі "24 години" на телеканалі СТВ.
"Скажіть, ви давно були в Україні? Вибачте, але це не квітуча країна, а така, що загинається від злиднів. І поки Зеленський сидить в розкішному кабінеті, знімаючи стрімчики – а це, схоже, одна з основних функцій президента України, – народ лазить по смітниках, звалищах у пошуках їжі", – каже у випуску Артюх.
Жінка визнала, що підтримує диктатуру, і порівняла українську владу з "ляльковим театром, де хто перший схопив повідець, той і танцює типу президента".
"Краще диктатура, аніж продажна маріонеткова демократія", – додала ведуча, чомусь назвавши це "фактом".
Варто зазначити, що цей телеканал вже не вперше принизливо озивається про Україну. Минулого місяця інший телеведучий Григорій Азаренок обізвав президента Володимира Зеленського "клоуном, що кривляється" і "блазнем", а українців – "країною жебраків і вимираючого народу".
А минулого року на СТВ показали сюжет про Україну, в якому наша країна була протитрована як "колишня УРСР".
Вочевидь, таким чином, білоруський режим мстить Києву за невизнання президентських виборів в серпні минулого року, за результатами яких Олександр Лукашенко вкотре оголосив себе головою держави.
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