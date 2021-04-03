"Продажна маріонеткова демократія": держканал в Білорусі принизив Україну

СТВ вже далеко не вперше оборазливо відгукується про Україну та українців

Ведуча білоруського державного телебачення перевершила за рівнем пропаганди навіть своїх горезвісних колег з Росії, назвавши Україну такою, що "загинається від злиднів", і "продажною маріонетковою демократією".

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Про це заявила Юлія Артюх в "новинній" програмі "24 години" на телеканалі СТВ.

"Скажіть, ви давно були в Україні? Вибачте, але це не квітуча країна, а така, що загинається від злиднів. І поки Зеленський сидить в розкішному кабінеті, знімаючи стрімчики – а це, схоже, одна з основних функцій президента України, – народ лазить по смітниках, звалищах у пошуках їжі", – каже у випуску Артюх.

Жінка визнала, що підтримує диктатуру, і порівняла українську владу з "ляльковим театром, де хто перший схопив повідець, той і танцює типу президента".

"Краще диктатура, аніж продажна маріонеткова демократія", – додала ведуча, чомусь назвавши це "фактом".

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Варто зазначити, що цей телеканал вже не вперше принизливо озивається про Україну. Минулого місяця інший телеведучий Григорій Азаренок обізвав президента Володимира Зеленського "клоуном, що кривляється" і "блазнем", а українців – "країною жебраків і вимираючого народу".

А минулого року на СТВ показали сюжет про Україну, в якому наша країна була протитрована як "колишня УРСР".

Вочевидь, таким чином, білоруський режим мстить Києву за невизнання президентських виборів в серпні минулого року, за результатами яких Олександр Лукашенко вкотре оголосив себе головою держави.

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