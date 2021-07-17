Русский
$ 27,29
32,24
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Просувають свої препарати. РФ і КНР намагаються очорнити західні вакцини від COVID-19

17 липня 2021 8:54

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Ці країни роздмухують скандал і перебільшують побічні ефекти інших вакцин

Москва і Пекін поширюють фейки про вакцини від коронавірусу країн Заходу, щоб підірвати довіру громадян до них. Таким чином вони просувають свої щеплення.

Реклама

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі в ході брифінгу.

Читайте також: У РФ закінчився "Супутник"? Росіян вакцинували водою

За словами Дженніфер Псакі, Росія і Китай поширюють повідомлення, у яких "перебільшують побічні ефекти західних вакцин".

Зазначимо, прессекретар Білого дому не єдина, хто про це говорив. Цього року глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що ряд країн, у тому числі Росія, займаються дезінформацією по темі вакцин проти COVID-19.

Реклама

"Як і ви, ми стурбовані дезінформацією, у тому числі російської, по темі вакцин", – заявив він на слуханнях в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

В тренді
У Латвії псуються тонни черешні і полуниці – не вистачає заробітчан (відео)
Заробітчани не змогли приїхати на збір урожаю через коронавірусні обмеження / Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, раніше в Держдепі США підтвердили, що в РФ спеціально підривають довіру до західних вакцин проти COVID-19, зокрема схвалених у США препаратів Moderna і Pfizer.

Ми також писали, що російські інформаційні агентства намагаються переконати іспаномовні країни в тому, що російська вакцина від коронавірусу Sputnik V працює краще, ніж її американські конкуренти Pfizer і Moderna.

Дивіться у сюжеті, як росіянам замість вакцини кололи воду:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ
Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІУкраїна
Перший мільярдер на орбіті. Річард Бренсон полетів у космос – онлайн-трансляція
Перший мільярдер на орбіті. Річард Бренсон полетів у космос – онлайн-трансляціяІнші країни
Розстріляна дружина президента Гаїті вижила (оновлено)
Розстріляна дружина президента Гаїті вижила (оновлено)Інші країни
НАТО продовжить лоскотати нерви Росії – кораблі залишилися в Чорному морі після Sea Breeze
НАТО продовжить лоскотати нерви Росії – кораблі залишилися в Чорному морі після Sea BreezeІнші країни
"Слуга народу" вчитиметься у Компартії Китаю: реакції та найкращі меми на слова АрахаміїВлада
У жінок після щеплення Pfizer збільшуються груди. Що кажуть медики
У жінок після щеплення Pfizer збільшуються груди. Що кажуть медикиІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти