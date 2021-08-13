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Походження COVID-19. ВООЗ збирає нову групу для досліджень

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
13 серпня, 01:57
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Всесвітня організація охорони здоров'я сподівається на продовження попередніх місій у Китай з вивчення COVID-19, а також вивчатиме інші віруси
ВООЗ знову візьметься за вивчення COVID-19 та інших вірусів / колаж "Сьогодні"
ВООЗ знову візьметься за вивчення COVID-19 та інших вірусів / колаж "Сьогодні"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) створить нову групу з учених для вивчення походження нових вірусів, зокрема коронавірусу SARS-CoV-2.

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Про це йдеться в заяві організації.

Міжнародна наукова консультативна група відповідатиме за консультування ВООЗ з розробки глобальної структури для систематичного вивчення обставин появи нових патогенів з пандемічним потенціалом.

"Щодо SARS-CoV-2 група сприятим швидкому проведенню досліджень, рекомендованих у звіті за березень 2021 року", – йдеться у заяві ВООЗ.

Організація охорони здоров'я оголосила відкритий конкурс на участь у SAGO і сподівається, що в ньому візьмуть участь представники усіх країн, що входять до неї.

ВООЗ сподівається на продовження попередніх місій у Китай із вивчення COVID-19, а також інших, які вивчають, наприклад, походження пташиного грипу, збудників лихоманки Ласса і лихоманки Ебола.

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У ВООЗ нагадали, що наукових даних, зібраних під час першої фази дослідження, поки недостатньо для спростування будь-якої гіпотези і важливо мати доступ до всіх даних.

"Для розгляду лабораторної гіпотези важливо мати доступ до всіх даних, враховувати передову наукову практику і вивчати механізмів, які існують у ВООЗ", – зазначили в організації.

Нагадаємо, Китай відмовився виконувати план Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо другого етапу розслідування походження COVID-19. А Пітер Ембарек, який очолював місію ВООЗ в Китаї, допустив, що "нульовим пацієнтом", який захворів на COVID-19 в Ухані, міг бути співробітник лабораторії, що проводила дослідження.

Ми також писали, що ООН звернулася до Китаю та інших країн, щоб ті допомогли вивчити питання походження коронавірусу.

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