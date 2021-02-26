Походження коронавірусу: ВООЗ розслідує абсолютно нову версію

Уханьський ринок "Хуанань" міг бути не першим джерелом інфекції

Оскільки місія Всесвітньої організації охорони здоров'я в китайському місті Ухань не підтвердила зв'язок між ринком "Хуанань", який вважається епіцентром спалаху коронавірусу, з першим відомим інфікованим, ВООЗ перевірить версію щодо первинної появи вірусу на іншому ринку.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

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Жителя Ухань Чень називають "нульовим пацієнтом" – у нього COVID-19 виявили 8 грудня 2019 року. Але він стверджує, що не відвідував ринок "Хуанань", проте його батьки відвідали інший ринок.

З його слів експерти ВООЗ зробили висновок, що передача вірусу від тварини до людини і його подальше поширення Уханем могли статися раніше, аніж вважалося, тобто до спалаху на "Хуанань".

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Водночас, батьки Ченя здали негативний ПЛР-тест на коронавірус, але коли саме вони здавали аналіз і чи проводився ІФА-тест (на наявність антитіл) – невідомо.

Загалом у центрі уваги перебувають 147 перших встановлених випадків коронавірусу в Ухані, які заразилися в грудні 2019 року – експерти ВООЗ перевірять, чи були ці люди, пов'язані з ринком, на який ходили батьки "нульового пацієнта".

Найближчим часом ВООЗ збирається опублікувати рекомендації для подальшого вивчення походження коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали "вкрай малоймовірним", що коронавірус завезли в Китай із-за кордону.

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