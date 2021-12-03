Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Пропаганда бойовиків "ЛНР" у Сербії: Україна висловила протест через дитячий малюнок

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
3 грудня, 20:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Посольство України висловило різкий протест
Організатором конкурсу були також російські структури. Колаж "Сьогодні"
Організатором конкурсу були також російські структури. Колаж "Сьогодні"

Посольство України в Сербії висловило протест через пропаганду бойовиків ЛНР владою сербського краю Опово.

Про це повідомляє посольство на сторінці у Facebook.

Реклама

Деталі

Наприкінці листопада цього року у місцевій газеті "Голос Опова" оприлюднили результати онлайн-конкурсу дитячих малюнків "Чарівний світ казки". Цей конкурс проводився за фінансової підтримки краю Опово.

Організатором конкурсу були також російські структури. В результаті там оголосили, що переможницею у віковій групі 7-10 років стала дівчинка на ім'я Аліса Грошева, яку підписали як із "м. Краснодон, "ЛНР".

"Посольство України висловлює різкий протест щодо того, що неповнолітні діти з тимчасово окупованої території Луганської області, яка є невід'ємною частиною території України, у контексті згаданого конкурсу, попри офіційну думку Республіки Сербія, яка поважає територіальний суверенітет та територіальну цілісність України, "ЛНР". Згадування терористичної "ЛНР" як "держави" – це заклик до порушення територіальної цілісності та суверенітету України", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Порушення Кремля

  • Нагадаємо, в Україні діє закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях". За міжнародними законами з територіями у такому статусі заборонено вступати до економічних відносин.
  • Тим часом окупанти почали демонтувати так звані митні пости між терористичними "ДНР" та "ЛНР", тим самим створивши свою "Вільну економічну зону".
  • Як живуть на окупованих територіях , в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів стиліст Роман Медний, який на якийсь час повернувся додому до батьків. Ціни постійно і швидко зростають, є продукти з України та Росії, але це все найнижчої якості.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Популярне в розділі "Світ"
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1/2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 грудня 1991. Новообраному президентові України Леоніду Кравчуку зателефонував із привітаннями президент США Джордж Буш...

Зануритись у той день
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти