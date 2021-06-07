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Пропагандисти Білорусі "спростували" тортури над Протасевичем: нове відео допиту

7 червня, 22:02

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Білоруські пропагандисти шукають все нові хитрощі, щоб приховати тортури над схопленим опозиціонером, але питання залишаються

Роман Протасевич плакав під час "інтерв'ю" на ОНТ. Фото: скріншот

Роман Протасевич плакав під час "інтерв'ю" на ОНТ. Фото: скріншот

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка продовжує спроби видати "інтерв'ю" заарештованого опозиційного журналіста Романа Протасевича пропагандистським ЗМІ за добровільне.

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Через кілька днів після того, як на телеканалі ОНТ вийшло півторагодинне відео, на якому Протасевич "зізнається" у всіх злочинах, які йому закидають, і наговорює на білоруську опозицію, державне агентство БелТА опублікувало раніше непоказані кадри з полоненим.

Зокрема, на одному з фрагментів журналіст зі сльозами на очах запитує, чи можна йому покурити. На іншому – коли відзнятий матеріал покажуть в ефірі.

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"Чи схоже, що Протасевича примушували?" – задаються питанням в БелТА.

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При цьому пропагандисти не відповідають на головне питання: якщо Роман Протасевич почувається добре (як він сам сказав у телестудії), звідки у нього на руках взялися сліди тортур.

Нагадаємо, що 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримала Протасевича і його дівчину-росіянку.

Після того, як бойовики Донбасу звинуватили опозиціонера в участі у війні і вимагали його "екстрадиції", на ОНТ вийшло велике відео, на якому Роман Протасевич зізнається в "організації заворушень", говорить про повагу до Лукашенка і просить його не видавати, оскільки в т.зв. "ЛНР" йому загрожує смертна кара.

Більше про це у випуску новин "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці

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