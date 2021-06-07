Пропагандисти Білорусі "спростували" тортури над Протасевичем: нове відео допиту

Білоруські пропагандисти шукають все нові хитрощі, щоб приховати тортури над схопленим опозиціонером, але питання залишаються

Роман Протасевич плакав під час "інтерв'ю" на ОНТ. Фото: скріншот

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка продовжує спроби видати "інтерв'ю" заарештованого опозиційного журналіста Романа Протасевича пропагандистським ЗМІ за добровільне.

Реклама

Через кілька днів після того, як на телеканалі ОНТ вийшло півторагодинне відео, на якому Протасевич "зізнається" у всіх злочинах, які йому закидають, і наговорює на білоруську опозицію, державне агентство БелТА опублікувало раніше непоказані кадри з полоненим.

Зокрема, на одному з фрагментів журналіст зі сльозами на очах запитує, чи можна йому покурити. На іншому – коли відзнятий матеріал покажуть в ефірі.

Читайте також: Винен у заворушеннях і поважає Лукашенка: Протасевич в усьому "зізнався" (відео)

Реклама

"Чи схоже, що Протасевича примушували?" – задаються питанням в БелТА.

При цьому пропагандисти не відповідають на головне питання: якщо Роман Протасевич почувається добре (як він сам сказав у телестудії), звідки у нього на руках взялися сліди тортур.

Нагадаємо, що 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримала Протасевича і його дівчину-росіянку.

Після того, як бойовики Донбасу звинуватили опозиціонера в участі у війні і вимагали його "екстрадиції", на ОНТ вийшло велике відео, на якому Роман Протасевич зізнається в "організації заворушень", говорить про повагу до Лукашенка і просить його не видавати, оскільки в т.зв. "ЛНР" йому загрожує смертна кара.

Більше про це у випуску новин "Сьогодні":

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці