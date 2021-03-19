"Просто наберіться терпіння": Лукашенко здивував словами про нового президента

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв громадянам країни, що після нього будуть і інші президенти, але "треба потерпіти".

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Про це, як повідомляє його прес-служба, Лукашенко заявив 19 березня, приїхавши до Гродненської області.

"Будуть у вас інші президенти. Я вам гарантую. Тоді ви, порівнявши все, зрозумієте. А зараз просто наберіться терпіння", – сказав він.

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Лукашенко додав, що "всі ми не будемо поруч", вочевидь, маючи на увазі нинішню владу Білорусі.

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"Є такі, яким багато чого не подобається. Треба потерпіти", – зазначив він.

Також білоруський правитель вкотре заявив, що білоруси "нікому не будуть кланятися" і "не стоятимуть на колінах".

Нагадаємо, після президентських виборів, що пройшли в серпні минулого року, в Білорусі почалися наймасштабніші в історії країни протести. Учасники демонстрацій відмовилися визнавати Лукашенка обраним президентом і вимагали припинити репресії, звільнити затриманих демонстрантів і провести чесні перевибори.

На останню умову самопроголошений президент погодився – але лише після конституційної реформи і не раніше 2022 року.

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