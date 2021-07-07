Протасевич з'явився в соцмережах і відповів на запитання про Тихановську, Сапегу та тортури

Білоруському опозиціонерові створили умови, рідкісні для політв'язнів режиму Лукашенка – не тільки прогулянки на свіжому повітрі, а й доступ до Інтернету

Роман Протасевич на "дивному" брифінгу / Фото: REUTERS

Білоруський опозиційний активіст Роман Протасевич, якого нещодавно перевели з СІЗО під домашній арешт, знову з'явився в соцмережах – чоловік завів нову сторінку в Twitter.

7 липня утримуваний режимом самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка журналіст опублікував в мікроблозі відеозвернення і відповів на низку запитань від своїх прихильників.

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"Потихеньку повертаюся до життя в інтернеті – тепер буду завжди на зв'язку. Ви будь-якої миті можете мені написати або що-небудь прокоментувати – я постараюся максимально швидко на це відповісти", – сказав Протасевич на тлі сосен.

Також він розповів про умови свого утримання. Зокрема, що він живе в приватному будинку за межами Мінська зі своєю дівчиною-росіянкою Софією Сапегою, яка була затримана разом з ним. У тому ж будинку живуть і силовики, але йому дозволяють виходити у двір.

Крім того, Роман сказав, що підтримує зв'язок з батьками, але от ні з ким зі штабу опозиційної лідерки Світлани Тихановської він ще не говорив.

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При цьому Протасевич продовжує заперечувати, що білоруські спецслужби його катували, але при цьому інтерв'ю, яке з'явилося на білоруському телебаченні, мало вплинуло на його переконання.

Нагадаємо, що всупереч міжнародному праву білоруська влада допустила бойовиків, які окупували частину Луганської області України, до Романа Протасевича для допиту щодо його участі в полку "Азов".

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