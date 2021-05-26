Протасевич брав участь у діях батальйону "Азов" – КДБ Білорусі

У КДБ Білорусі заявили, що затриманий журналіст Роман Протасевич брав участь у діях батальйону "Азов" в Україні "як бойовик-найманець".
Водночас засновник полку "Азов", колишній народний депутат Андрій Білецький заявив, що Роман Протасевич працював на Донбасі журналістом.
"Так, Роман дійсно разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами в Широкиному, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", – написав Білецький в Telegram.
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До речі, днями в Мережі з'явилася інформація, що журналіст у 2014 році брав участь у бойових діях на Донбасі. Там він нібито вступив в "Азов", де пройшов спецпідготовку зі стрільби з вогнепальної зброї, рукопашного бою, диверсійно-підривної роботи і штурмових дій.
Нагадаємо, раніше у Лукашенка інцидент з літаком пояснили погрозами ХАМАС організувати вибух на борту Ryanair з Протасевичем через недавню війну з Ізраїлем.
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську