Протасевич брав участь у діях батальйону "Азов" – КДБ Білорусі

У КДБ Білорусі заявили, що затриманий журналіст Роман Протасевич брав участь у діях батальйону "Азов" в Україні "як бойовик-найманець".

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Водночас засновник полку "Азов", колишній народний депутат Андрій Білецький заявив, що Роман Протасевич працював на Донбасі журналістом.

"Так, Роман дійсно разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами в Широкиному, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", – написав Білецький в Telegram.

До речі, днями в Мережі з'явилася інформація, що журналіст у 2014 році брав участь у бойових діях на Донбасі. Там він нібито вступив в "Азов", де пройшов спецпідготовку зі стрільби з вогнепальної зброї, рукопашного бою, диверсійно-підривної роботи і штурмових дій.

Нагадаємо, раніше у Лукашенка інцидент з літаком пояснили погрозами ХАМАС організувати вибух на борту Ryanair з Протасевичем через недавню війну з Ізраїлем.

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську