Русский
$ 27,46
33,66
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Протасевич брав участь у діях батальйону "Азов" – КДБ Білорусі

26 травня, 14:48

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Тим часом засновник полку "Азов" заявив, що Протасевич працював на Донбасі журналістом

У КДБ Білорусі заявили, що затриманий журналіст Роман Протасевич брав участь у діях батальйону "Азов" в Україні "як бойовик-найманець".

Реклама

Водночас засновник полку "Азов", колишній народний депутат Андрій Білецький заявив, що Роман Протасевич працював на Донбасі журналістом.

"Так, Роман дійсно разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами в Широкиному, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", написав Білецький в Telegram.

В тренді
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)
Протасевича затримали 23 травня. Фото: колаж "Сьогодні"

До речі, днями в Мережі з'явилася інформація, що журналіст у 2014 році брав участь у бойових діях на Донбасі. Там він нібито вступив в "Азов", де пройшов спецпідготовку зі стрільби з вогнепальної зброї, рукопашного бою, диверсійно-підривної роботи і штурмових дій.

Нагадаємо, раніше у Лукашенка інцидент з літаком пояснили погрозами ХАМАС організувати вибух на борту Ryanair з Протасевичем через недавню війну з Ізраїлем.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбувається
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбуваєтьсяІнші країни
"Його просто вб'ють там". Ми дізналися у матері Протасевича, що чекає на її синаІнші країни
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"Інші країни
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)Інші країни
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання Протасевича
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання ПротасевичаУкраїна
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагували
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагувалиІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти