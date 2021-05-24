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Синці під очима, стиснуті пальці: з'явилося лячне відео з Протасевичем

24 травня, 21:49

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Нині опозиціонер дає свідчення за фактом організації "масових заворушень" у Мінську

Роман Протасевич

Роман Протасевич / Фото: скриншот instagram.com/kyryll_v

Головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич записав відеозвернення, в якому заявив, що співпрацює зі слідством, дає свідчення за фактом організації заворушень у Мінську.

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Він скоромовкою вимовив, що "ставлення співробітників СІЗО №1 до нього максимально коректне і за законом", хоча при цьому на обличчі опозиціонера було видно синці, садна і подряпини, а його пальці були стиснуті в "замок". Однак покладені біля нього пачка сигарет і сірникова коробку, на думку тюремників, мали показати, що з ним все гаразд. Але при організації запису ніхто не додумався поставити попільничку, що було б логічно.

Роман Протасевич записав відеозвернення Відео: Telegram

Нагадаємо, мати Романа з посиланням на "доброзичливців" повідомила, що, за непідтвердженою інформацією, її син знайдений в одній із мінських лікарень, нібито стан його критичний через проблеми з серцем.

Варто зазначити, що з моменту затримання рідні Романа Протасевича не знали нічого про його місцезнаходження.

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Також нагадаємо, що білоруській владі довелося примусово посадити в Мінську авіалайнер Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, щоб затримати Романа Протасевича. У Мінську стверджували, що загроза теракту з боку ХАМАСу на борту літака Ryanair з Протасевичем нібито були пов'язана з палестино-ізраїльським конфліктом.

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Однак у ЗМІ вже звернули увагу на ряд нестиковок у поданій білоруською владою версії. По-перше, свої вимоги угруповання висунуло через два дні після укладення перемир'я з Ізраїлем, а по-друге, ХАМАС відправив лист в аеропорт Мінська, а не Афін або Вільнюса, або в авіакомпанію Rуanair.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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