Протасевича несподівано перевели під домашній арешт – ЗМІ

Додому з СІЗО також перевели дівчину Протасевича – Софію Сапегу. Батьки молодих людей дивуються і підозрюють недобре

Протасевича перевели з СІЗО додому, але звинувачення не зняли / Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

Білоруського опозиційного журналіста, колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, якого затримали в Мінську після примусової посадки літака Ryanair, перевели під домашній арешт. До цього журналіст перебував у СІЗО.

Реклама

Про це повідомляє BBC, посилаючись на слова батька Романа Дмитра Протасевича.

"Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі. Може, він (Роман. – Ред.) Втягнутий в якусь політичну гру... Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорять ... Що буде далі, невідомо", – зазначив Дмитро Протасевич і додав, що звинувачення з Романа не зняті.

Також під домашній арешт перевели росіянку Софію Сапегу, дівчину Протасевича. За словами вітчима дівчини Сергія Дудіча, для батьків це рішення стало несподіванкою.

Нагадаємо, стосовно Протасевича в Білорусі порушено кримінальну справу за кількома статтями, включаючи "організацію масових заворушень". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Сапегу підозрюють в "організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок" і "розпалюванні соціальної ненависті і ворожнечі".

Реклама

Як повідомлялося, 14 червня Протасевича несподівано вивели на брифінг МЗС Білорусі. Він запевняв, що його нібито ніхто не бив, а єдині сліди на ньому залишилися після стяжок, якими його скували замість наручників. У залі перебували журналісти ВВС, і вони покинули приміщення на знак протесту. На їхню думку, було очевидно, що Протасевич перебуває в залі з примусу.

Крім того, так звана "генпрокуратура ЛНР" теж заявила про якесь "розслідування" стосовно Романа Протасевича, якого підозрює в участі в бойових діях на Донбасі в складі полку "Азов".

Дивіться відео допиту Протасевича: