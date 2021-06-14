Протасевича несподівано вивели на брифінг МЗС Білорусі

Затриманого журналіста привели на брифінг перед самим початком, табличку з його ім'ям поставили на стіл в останню хвилину

На брифінг в МЗС Білорусі привели Протасевича. Фото: скріншот з відеотрансляції

Міністерство закордонних справ Білорусі вивело заарештованого в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича на брифінг щодо примусової посадки літака Ryanair.

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Про це повідомляє BBC.

Раніше МЗС Білорусі анонсувало, що у пресконференції візьме участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчий комітет, Міноборони, представники прикордонного комітету та "інші релевантні спікери".

Зазначається, що Романа привели на брифінг перед самим початком. Табличку з ім'ям Романа Протасевича поставили на стіл в останню хвилину. Організатори заявили, що Протасевич нібито сам захотів взяти участь.

"Як бачите, в останній момент до складу учасників були внесені додаткові зміни. Ми дізналися про бажання Романа поспілкуватися зі ЗМІ, легальна можливість така була знайдена, і ось він тут", – заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

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Під час пресконференції у залі були журналісти ВВС, але вони залишили приміщення на знак протесту. На думку журналістів, очевидно, що Протасевич перебуває в залі під примусом.

Сам Протасевич сказав, що його нібито ніхто не бив, а єдині сліди на ньому залишилися після стяжок, якими його скували замість наручників.

Також журналіст назвав свою дівчину і батьків заручниками ситуації, а його присутність на пресконференції для нього стало несподіванкою.

Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

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За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не здійснить екстрену посадку в Мінську.

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