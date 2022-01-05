Протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину: військових взяли в полон

Зіткнення протестувальників із силовиками у різних містах Казахстану закінчилися стріляниною. Лише постраждалих у мерії Алмати вже десятки.
Про це повідомляє KazTAG. Вогонь ведуть з обох боків, судячи з відеороликів із соцмереж.
Одним із найперших з'явилося відео з висоти пташиного польоту, де чітко видно, як казахські військові відтягують пораненого товариша по службі.
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Як зазначають у Ateo Breaking, силовик отримав поранення внаслідок стрілянини демонстрантів, які відібрали у нього зброю. Бійка трапилася під час спроби захоплення місцевої адміністративної будівлі в Алмати. Демонстрантам все ж таки вдалося прорватися всередину.
Крім того, у місті Актобе на заході Казахстану також штурмували місцеву адміністрацію. Протестувальникам вдалося прорвати ланцюг із силовиків. Але в результаті правоохоронцям вдалося вигнати демонстрантів. На відео можна побачити, що спецназ застосував спецзасоби та відкрив стрілянину по протестувальникам. Раніше повідомлялося, що силовики використовують гумові кулі ще з учорашнього дня.
На одному з відео, яке розповсюдив Telegram-канал Ateo Breaking, можна побачити, як деякі військові здалися протестувальникам у полон. Деякі з них поранені.
Раніше ми повідомляли про роботу швидкої допомоги під час бійок в Алмати. Деяким каретам не вдалося пробратися до поранених силовиків через блокування руху протестувальниками. У мережі також опублікували відео, на якому швидку допомогу закидають камінням.
Протести у Казахстані
- Протести в Казахстані спалахнули 2 січня в Жанаозені Мангістауської області, проте гасла демонстрантів підхопили і в інших містах, зокрема в Алмати та Нур-Султані. Причиною невдоволення людей стало рішення уряду щодо підвищення тарифів на газ на 50%.
- У багатьох містах відбулися зіткнення протестувальників із силовиками, у зв'язку з чим було оголошено режим НП та комендантську годину, а також уповільнено роботу інтернету.
- Казахська влада спочатку наполягала, що для зростання цін на газ є "вагомі причини", пов'язані з "ринковими умовами", однак у результаті пішли на поступки. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд країни, проте протести не припинилися.