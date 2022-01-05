Протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину: військових взяли в полон

У мережі поширюються відео з каліцтвами демонстрантів та військових після перестрілок

Протести у Казахстані наростають. Фото: колаж "Сьогодні"

Зіткнення протестувальників із силовиками у різних містах Казахстану закінчилися стріляниною. Лише постраждалих у мерії Алмати вже десятки.

Про це повідомляє KazTAG. Вогонь ведуть з обох боків, судячи з відеороликів із соцмереж.

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Одним із найперших з'явилося відео з висоти пташиного польоту, де чітко видно, як казахські військові відтягують пораненого товариша по службі.

Як зазначають у Ateo Breaking, силовик отримав поранення внаслідок стрілянини демонстрантів, які відібрали у нього зброю. Бійка трапилася під час спроби захоплення місцевої адміністративної будівлі в Алмати. Демонстрантам все ж таки вдалося прорватися всередину.

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Крім того, у місті Актобе на заході Казахстану також штурмували місцеву адміністрацію. Протестувальникам вдалося прорвати ланцюг із силовиків. Але в результаті правоохоронцям вдалося вигнати демонстрантів. На відео можна побачити, що спецназ застосував спецзасоби та відкрив стрілянину по протестувальникам. Раніше повідомлялося, що силовики використовують гумові кулі ще з учорашнього дня.

На одному з відео, яке розповсюдив Telegram-канал Ateo Breaking, можна побачити, як деякі військові здалися протестувальникам у полон. Деякі з них поранені.

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Раніше ми повідомляли про роботу швидкої допомоги під час бійок в Алмати. Деяким каретам не вдалося пробратися до поранених силовиків через блокування руху протестувальниками. У мережі також опублікували відео, на якому швидку допомогу закидають камінням.

Протести у Казахстані