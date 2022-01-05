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Протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину: військових взяли в полон

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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5 січня, 14:30
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У мережі поширюються відео з каліцтвами демонстрантів та військових після перестрілок
Протести у Казахстані наростають. Фото: колаж "Сьогодні"
Протести у Казахстані наростають. Фото: колаж "Сьогодні"

Зіткнення протестувальників із силовиками у різних містах Казахстану закінчилися стріляниною. Лише постраждалих у мерії Алмати вже десятки.

Про це повідомляє KazTAG. Вогонь ведуть з обох боків, судячи з відеороликів із соцмереж.

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Одним із найперших з'явилося відео з висоти пташиного польоту, де чітко видно, як казахські військові відтягують пораненого товариша по службі.

Як зазначають у Ateo Breaking, силовик отримав поранення внаслідок стрілянини демонстрантів, які відібрали у нього зброю. Бійка трапилася під час спроби захоплення місцевої адміністративної будівлі в Алмати. Демонстрантам все ж таки вдалося прорватися всередину.

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Крім того, у місті Актобе на заході Казахстану також штурмували місцеву адміністрацію. Протестувальникам вдалося прорвати ланцюг із силовиків. Але в результаті правоохоронцям вдалося вигнати демонстрантів. На відео можна побачити, що спецназ застосував спецзасоби та відкрив стрілянину по протестувальникам. Раніше повідомлялося, що силовики використовують гумові кулі ще з учорашнього дня.

На одному з відео, яке розповсюдив Telegram-канал Ateo Breaking, можна побачити, як деякі військові здалися протестувальникам у полон. Деякі з них поранені.

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Раніше ми повідомляли про роботу швидкої допомоги під час бійок в Алмати. Деяким каретам не вдалося пробратися до поранених силовиків через блокування руху протестувальниками. У мережі також опублікували відео, на якому швидку допомогу закидають камінням.

Протести у Казахстані

  • Протести в Казахстані спалахнули 2 січня в Жанаозені Мангістауської області, проте гасла демонстрантів підхопили і в інших містах, зокрема в Алмати та Нур-Султані. Причиною невдоволення людей стало рішення уряду щодо підвищення тарифів на газ на 50%.
  • У багатьох містах відбулися зіткнення протестувальників із силовиками, у зв'язку з чим було оголошено режим НП та комендантську годину, а також уповільнено роботу інтернету.
  • Казахська влада спочатку наполягала, що для зростання цін на газ є "вагомі причини", пов'язані з "ринковими умовами", однак у результаті пішли на поступки. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд країни, проте протести не припинилися.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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