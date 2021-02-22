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Перевірки будуть, але обмежені: про що МАГАТЕ домовилося з Іраном

22 лютого, 01:50

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Угода чинна протягом трьох місяців

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зможе продовжувати перевірки атомних об'єктів Ірану, але в обмеженому обсязі.

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Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросс після переговорів в Тегерані, передає DW.

Він зазначив, що під час переговорів з міністром закордонних справ Ісламської Республіки Мохаммадом Джавадом Заріфом і главою іранської атомної програми Алі-Акбаром Салехі вдалося досягти компромісу.

Угоду поки уклали на 3 місяці.

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Перевірки атомних об'єктів Ірану є складовою Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), який Іран підписав у 2015 році з США, Росією, Китаєм, Німеччиною, Францією і Великою Британією. Він передбачає виконання Іраном ряду кроків з обмеження ядерної програми в обмін на скасування санкцій, запроваджених США та ЄС.

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Зазначимо візит гендиректора МАГАТЕ в Тегеран був пов'язаний з новим іранським законом, який набуває чинності 23 лютого, і побоюваннями у зв'язку з ним щодо подальшої співпраці з Іраном щодо інспекції його ядерних об'єктів.

Нагадаємо, Іран розглядає можливість неформальної зустрічі між нинішніми учасниками ядерної угоди 2015 року, США і представниками Тегерана.

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Іран перевірка магате ядерна програма
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