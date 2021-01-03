Стрибнув з катера і поплив до пляжу: відео, як задавався президент Бразилії

Бразильський лідер здивував відпочивальників – під їхні крики він пірнув у воду і поплив до них

Президент Бразилії Жаїр Болсонару порадували своїх співвітчизників спільним купанням – він стрибнув з катера і поплив до пляжу. Відповідне відео бразильський лідер опублікував у Facebook.

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Болсонару пропливав на катері неподалік від пляжу Прая-Гранді в Сан-Паулу, і його впізнали відпочивальники. Під їхні захоплені крики він просто в одязі пірнув у воду і поплив до пляжу. Стрибати за ним довелося й охоронцям.

Відеао: facebook.com/jairmessias.bolsonaro

Відео: twitter.com/jairbolsonaro

"1 січня на пляжі з народом", – написав президент.

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Ближче до берега у воді зібрався величезний натовп – Болсонару трохи поспілкувався з відпочивальниками і повернувся на катер.

Зважаючи на кількість присутніх, про карантин там не чули, хоча в Бразилії вже знайдено новий коронавірус-мутант. Його виявили ще в липні, але відтоді не вдавалося підтвердити, що він передається легше, є більш агресивний або більш стійкий проти винайдених вакцин. Крім того, у Бразилії збираються карати за відмову вакцинуватися від COVID-19.

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