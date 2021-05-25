Розкривала співробітників органів внутрішніх справ: з'явилося відео із "зізнанням" дівчини Протасевича

На оперативному відео Софія Сапега заявила, що є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі" й проживає у Вільнюсі

Софія Сапега. Скрін відео

Затримана і поміщена на два місяці під варту в Мінську дівчина білоруського журналіста і опозиційного активіста Романа Протасевича Софія Сапегана оперативному відео заявила, що є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі" і публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.

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Відповідне відео з'явилося в Мережі.

"23.05 летіла на одному літаку з Романом Протасевичем. Також є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", яка публікує особисту інформацію про співробітників (органів) внутрішніх справ", – каже дівчина на відео.

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Софія сидить на стільці перед якимись дверима і, відводячи погляд від камери, говорить, схоже, завчений текст.

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Також вона повідомила, що є громадянкою Російської Федерації і проживає у Вільнюсі.

Нагадаємо, Софія Сапега була затримана 23 травня в Мінську разом з колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, після того як влада Білорусі за допомогою винищувача змусила сісти літак, на якому вони летіли до Вільнюса з Афін. 25 травня її заарештували на 2 місяці.

Раніше було опубліковане відеозвернення самого Романа Протасевича, в якому він заявив, що співпрацює зі слідством і дає свідчення за фактом організації заворушень у Мінську.

Водночас батько Протасевича впевнений, що заява, записана в СІЗО, не могла бути зроблена з доброї волі – його сина змусили визнати свою провину. Він вважає, що перед цим Романа сильно били.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську