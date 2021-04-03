Сумний Папа, діти і факели: фото і відео Страсної п'ятниці у Ватикані

Пандемія вже другий рік заважає нормальному проведенню Хресного шляху

У Ватикані пройшла традиційна передвеликодня церемонія Via Crucis – Хресний шлях. Через карантинні обмеження другий рік поспіль вона пройшла на пустій площі Святого Петра.

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Про це повідомляє Reuters.

/ Фото: Reuters

Церемонія проходить ввечері Страсної п'ятниці, яку цьогоріч католики всього світу відзначають 2 квітня. Цього дням у Ватиканській базиліці пройшла меса, але вів її не Папа Римський Франциск, а проповідник Папського дому кардинал Раньєро Канталамесса.

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Після цього понтифік зазвичай пішки вирушав до Колізею – місця де, за часів Римської імперії прийняли мученицьку смерть перші християни. Але, як і рік тому, голова всіх католиків вийшов на паперть собору Святого Петра, де читав молитви.

/ Фото: Reuters

Глядачів на саму площу не пустили – всі бажаючі могли спостерігати за цим з-за встановленого паркану.

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Перед ним пройшла процесія з невеликої групи дітей, монахинь і виховательок – вони несли хрест і смолоскипи.

/ Фото: Reuters

Учасники ходи обійшли обеліск в центрі площі, розповіли про свої переживання через пандемію і передали хрест Франциску. Наостанок він обійняв чотирьох дітей і покинув площу.

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/ Фото: Reuters

Нагадаємо, що раніше Святий престол вирішив жорстко боротися з коронавірусом у Ватикані – тим, хто відмовиться від вакцинації без поважних причин, пригрозили звільненням.

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