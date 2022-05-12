Путін має змиритися з тим, що програє – міністр оборони Великобританії

Бен Уоллес зазначив, що військові сили Росії виснажені

Міністр оборони Великобританії заявив, що російські війська щосили намагаються набрати обертів у новому наступі на сході України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президенту Росії Володимиру Путіну доведеться зіткнутися з реальністю того, що його вторгнення в Україну зазнало невдачі та що його країна вийде з війни ослабленою.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, пише NBC News.

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"Путін має змиритися"

За словами Бена Уоллеса, російські війська щосили намагаються набрати обертів у новому наступі на сході України, але їхні сили виснажені, а економіка РФ хитається через міжнародні санкції.

"Він (Путін – ред.) повинен змиритися з тим, що зрештою програє. Так що, хоч би що трапилося в Україні, давайте вважати, що Росії зараз менше, ніж до цього вторгнення", – сказав він.

За словами Уоллеса, на Донбасі, де Кремль оголосив про великий наступ, російські сили продовжують покладатися на застарілу тактику. Він заявив, що росіяни використовують важкі, часто неточні бомбардування в поєднанні з нескоординованими діями наземних військ.

"Вони роблять багато помилок, але їхня відповідь – більше шквалу, більше жорстокості і більше гарматного м'яса", – сказав Уоллес.

Міністр також заявив, що політика Великобританії полягає в тому, щоб забезпечити поразку Росії в Україні:

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"Путіну потрібно зазнати невдачі в Україні. Наслідки його успіху будуть хвилею, яка відчуватиметься у всьому світі".

Нагадаємо, Великобританія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на 1,7 млрд фунтів стерлінгів, що стосується торгівлі. Все для того, щоб завадити президентові РФ Володимиру Путіну фінансувати свої військові зусилля.

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