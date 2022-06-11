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Путін хоче зробити з Києва резиденцію "матінки Росії". Що пишуть західні ЗМІ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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11 червня, 14:57
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Сайт "Сегодня" пропонує огляд світових мас-медіа
Західні ЗМІ проаналізували ситуацію в Україні
Західні ЗМІ проаналізували ситуацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

109 день наші військові відбивають ворога з територій України. Виснажлива боротьба, втрати несуть дві сторони. Від того, як далі розвиватимуться події, залежить від того, скільки артилерії наші воїни зможуть розгорнути. За інформацією західних ЗМІ, ворог основні сили кинув на схід та південь країни, але Київ у нього, як і раніше, залишається у пріоритеті.

Сайт Сьогодні пропонує огляд західних мас-медіа.

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Яка ситуація на фронті

The Washington Post пише, що українці все ще відбиваються, але у них закінчуються боєприпаси, а втрати зазнають набагато більше, ніж на початкових етапах війни. Наразі щодня гинуть близько 200 українських солдатів, порівняно зі 100 наприкінці минулого місяця. Росіяни все ще роблять помилки, а також втрачають людей і техніку, хоч і меншими темпами, ніж у перші місяці конфлікту. Однією з ознак того, що вони страждають від нестачі обладнання, вони були помічені на відео, опублікованих у соціальних мережах, як сотні законсервованих танків радянських годинників Т-62 зі складів для відправки в Україну.

Стримування сил окупантів залежить від артилерії

The Wall Street Journal пише про те, що скільки ще українських сил зможуть стримувати поступ Росії, багато в чому залежить від того, скільки західних артилерійських систем вони зможуть розгорнути.

Путін хоче знищити культуру України та захопити Київ

Bloomberg пише, що Байден звинуватив Путіна у "старанні знищити культуру, як націю, а й культуру" України, і сказавши, що російський лідер бачить столицю Київ як "резиденцію матінки Росії".

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Франція пліч-о-пліч з Україною на війні

Reuters пише, що фахівці зі зброї із Франції допомагають своїм українським колегам зібрати докази можливих військових злочинів Росії у північній частині Чернігівщини. Фахівці французької жандармерії, зокрема фахівці з моделювання безпілотників, балістичної техніки та зброї масової поразки, збирають докази на місцях руйнувань від російських обстрілів.

Питання репарації може бути заморожене

The Economist аналізує, чи конфіскація російських активів може допомогти відновленню України. На цьому шляху стоятимуть як юридичні, і практичні перешкоди. Репарації зазвичай узгоджуються після закінчення війни, часто як умова розморожування іноземних активів. Путін, здається, ще далекий від роздумів про світ. Але якщо він колись прийде до цього, то передача грошей в Україну може бути ціною, яку він повинен заплатити.

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Герої не вмирають!

Підірвав себе, але не здався… Ігор Дашко - підполковник Державної прикордонної служби України. За місяць до російського вторгнення перевівся з західного кордону до Маріуполя. Підірвав себе на радіостанції, щоб вона не дісталася загарбникам. Останніми його словами в радіоефірі були: «Слава Україні!» 18 червня йому б виповнилося 45 років. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Марина - 30-річна дівчина-воїн Нацгвардії. До того ж вона - перша в Україні жінка-сапер! Зараз разом з побратимами працює над розмінуванням Київщини - виконує завдання щодо підриву небезпечних боєприпасів.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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