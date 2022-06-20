Путін помстився президенту Казахстану за гучні заяви. Що сталося

Раніше Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не визнаватиме так звані "Л/ДНР"

Володимир Путін погрожує Касим-Жомарту Токаєву. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти у порту Новоросійськ на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина — роботи з розмінування торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Так, між РФ та Казахстаном зростає напруженість.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

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Російські ЗМІ повідомляють, що у порту виявлено близько 50 небезпечних об'єктів. Перебої з відвантаженням нафти можуть тривати щонайменше до кінця місяця.

Порт Новоросійська – основний хаб для транспортування казахстанської нафти до Європи.

Дії Казахстану у відповідь

Влада Казахстану заблокувала на своїй території 1700 вагонів з вугіллям, який транзитом доставлявся до Росії.

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Офіційна причина – дотримання антиросійських санкцій, запроваджених Євросоюзом.

Передісторія

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не визнаватиме так звані "Л/ДНР".

"Підраховано, що якщо право нації на самовизначення у всьому світі буде реалізовано, то замість 193 держав, які зараз входять до складу ООН, на Землі виникне понад 500 чи 600 держав. Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо жодного Тайваню, ані Косово, ані Південну Осетію, ані Абхазію. Очевидно, цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк. Це відверта відповідь на ваше відверте запитання", – заявив президент Казахстану Касим -Жомарт Токаєв.

Двостороння співпраця