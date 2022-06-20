Путін помстився президенту Казахстану за гучні заяви. Що сталося

Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти у порту Новоросійськ на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина — роботи з розмінування торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Так, між РФ та Казахстаном зростає напруженість.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".
Російські ЗМІ повідомляють, що у порту виявлено близько 50 небезпечних об'єктів. Перебої з відвантаженням нафти можуть тривати щонайменше до кінця місяця.
Порт Новоросійська – основний хаб для транспортування казахстанської нафти до Європи.
Дії Казахстану у відповідь
Влада Казахстану заблокувала на своїй території 1700 вагонів з вугіллям, який транзитом доставлявся до Росії.
Офіційна причина – дотримання антиросійських санкцій, запроваджених Євросоюзом.
Передісторія
На Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не визнаватиме так звані "Л/ДНР".
"Підраховано, що якщо право нації на самовизначення у всьому світі буде реалізовано, то замість 193 держав, які зараз входять до складу ООН, на Землі виникне понад 500 чи 600 держав. Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо жодного Тайваню, ані Косово, ані Південну Осетію, ані Абхазію. Очевидно, цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк. Це відверта відповідь на ваше відверте запитання", – заявив президент Казахстану Касим -Жомарт Токаєв.
Двостороння співпраця
- Фактично Токаєв був боржником Путіна після того, як Росія вирішила взяти участь у придушенні революції, яка охопила міста Казахстану взимку 2022 року.
- Під тиском Москви було ухвалено рішення ввести до Казахстану збройні формування країн ОДКБ (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан).
- Після вторгнення Росії до України Нур-Султан почав демонструвати відсторонення від Москви, одночасно посилюючи співпрацю з Китаєм.
- Казахстан відмовився проводити цього року військовий парад на день Перемоги 9 травня, чим не на жарт розгнівав російських пропагандистів.
- Росія спробує провести так звану денацифікацію не лише в Україні. Наступна її жертва якраз Казахстан – кажуть експерти.