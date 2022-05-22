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Путіна накрила лавина невдач. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

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22 травня, 11:27
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа
Путин терпит неудачи в войне с Украиной.
Путин терпит неудачи в войне с Украиной. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Путін, почавши війну в Україні, намагався довести світові, що Росія – "першокласна держава". Натомість він презентував свою країну "третім сортом". А після серії невдач звузив свої цілі та усвідомлює, що перспектива виграти цю війну повільно згасає.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Путін опинився в ізоляції

Британська газета The Telegraf пише, що Путін зараз найсамотніша людина на землі. Три місяці тому він вторгся в Україну, щоб довести, що Росія все ще є "першокласною державою". Але скоріше показав її "третім сортом". Претензії Путіна на політичного "генія" (як нерозумно назвав його Дональд Трамп) спростовуються його майже повною ізоляцією. Він розраховував на успіх своєї тактики "розділяй і володарюй". Але він об’єднав проти себе Захід, а українці чинять рішучий опір.

Росія майже не має шансів виграти війну

The Washington Post пише, що Росія намагається посилити тиск на фронті, оскільки перспективи перемоги дедалі згасають. Російські військові намагаються відновити свій невпинний наступ в Україні, розбиваючи бойові підрозділи на менші формування та подвоївши свою залежність від артилерії та іншої далекобійної зброї. Зміна відбувається майже через три місяці після того, як російські та американські чиновники спрогнозували "швидку і рішучу перемогу" Москви. Після загибелі тисяч російських солдатів і лавини невдач від початку Путін звузив свої цілі в кампанії.

Допомога США і яхти олігархів Росії

Американська газета The Wall Street Journal пише, що новий закон про допомогу Україні на 40 млрд доларів, який напередодні підписаний президентом Джо Байденом, з-поміж іншого передбачає 67 мільйонів доларів на покриття витрат на арешт і продаж конфіскованого майна, такого як яхти російських олігархів або твори мистецтва.

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США очікують деблокади українських портів

Газета The New York Times пише, що американський пакет допомоги Україні є найбільшим за останнє десятиліття. Військова допомога може сприяти зняттю блокади з портів, відновленню українського експорту і призвести до зниження цін на продукти харчування.

Росія втрачає безпілотники через санції

Британське інформаційне агентство Reuters пише, що Росія відчуває нестачу розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які вона намагалася використовувати для ідентифікації цілей, які будуть уражені бойовими літаками або артилерією. Дефіцит посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей через санкції.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Володимир Путін може запросити переговори з Україною найближчим часом.

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Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз цілі переговорів з ворогом змінюються. Але якщо така зустріч відбудеться, вирішуватимуться питання щодо обміну, деокупації та завершення війни.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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