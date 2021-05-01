П'яні та веселі. У Британії вперше відбувся "коронарейв" (фото і відео)

Тусовщики з усієї Британії зібралися на першу легальну нічну вечірку First Dance – без масок, без соціальної дистанції, але з алкоголем

У Великій Британії вперше за останній рік в нічному клубі відбувся дозволений концерт, причому гостям дозволили не носити маски і не дотримуватися дистанції.

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Про це повідомляє NME.

Видео: twitter.com/CIRCUSmusic

Вечірка з символічною назвою "Перший танець" (First Dance) відбулася в ніч на 1 травня в ліверпульскому доці Bramley Moore Dock і зібрала не менш як 3 тисячі осіб.

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Наступного дня організаторам дозволили провести ще одну з аналогічними умовами. Отже, згадати "докоронавірусні" часи зможуть до 6 тисяч британських тусовщиків.

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Фото: REUTERS/Carl Recine

Єдиною умовою, щоб потрапити на захід, був негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 24 години до вечірки. Через п'ять днів людей попросять здати ще один тест.

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Суть експерименту – в тому, щоб перевірити, чи поширюється вірус таким чином.

Видео: twitter.com/DonaldCMacleod

"Це буде перший концерт в Північній півкулі, перше повноцінне шоу, за участю 5 тисяч осіб, без соціальної дистанції, без масок, з барами і фудкортом. Це буде схоже на мініфестиваль. Гості зможуть поводитися так, нібито COVID ніколи не було", – говорить один з організаторів Мелвін Бенн.

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Фото: REUTERS/Carl Recine

Нагадаємо, раніше схожий експеримент відбувся в Іспанії – на концерт групи Love of Lesbians в Барселоні прийшли 5 тисяч осіб, хоча його відвідувачі були зобов'язані носити маски.

А в лютому в Ізраїлі відбувся незвичайний концерт, на який пускали лише людей з імунітетом від COVID-19 – вакцинованих чи тих, що перехворіли.

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