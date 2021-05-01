П'яні та веселі. У Британії вперше відбувся "коронарейв" (фото і відео)

У Великій Британії вперше за останній рік в нічному клубі відбувся дозволений концерт, причому гостям дозволили не носити маски і не дотримуватися дистанції.
Про це повідомляє NME.
Вечірка з символічною назвою "Перший танець" (First Dance) відбулася в ніч на 1 травня в ліверпульскому доці Bramley Moore Dock і зібрала не менш як 3 тисячі осіб.
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Наступного дня організаторам дозволили провести ще одну з аналогічними умовами. Отже, згадати "докоронавірусні" часи зможуть до 6 тисяч британських тусовщиків.
Фото: REUTERS/Carl Recine
Єдиною умовою, щоб потрапити на захід, був негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 24 години до вечірки. Через п'ять днів людей попросять здати ще один тест.
Суть експерименту – в тому, щоб перевірити, чи поширюється вірус таким чином.
"Це буде перший концерт в Північній півкулі, перше повноцінне шоу, за участю 5 тисяч осіб, без соціальної дистанції, без масок, з барами і фудкортом. Це буде схоже на мініфестиваль. Гості зможуть поводитися так, нібито COVID ніколи не було", – говорить один з організаторів Мелвін Бенн.
Фото: REUTERS/Carl Recine
Нагадаємо, раніше схожий експеримент відбувся в Іспанії – на концерт групи Love of Lesbians в Барселоні прийшли 5 тисяч осіб, хоча його відвідувачі були зобов'язані носити маски.
А в лютому в Ізраїлі відбувся незвичайний концерт, на який пускали лише людей з імунітетом від COVID-19 – вакцинованих чи тих, що перехворіли.
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