Про ці катастрофи говорив увесь світ. П'ять гучних аварий літаків (фото)

Крах цих літаків загалом забрали життя понад трьох тисяч людей – що відомо про катастрофи

Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на те, що літаки часто називають найбезпечнішим транспортом, у світі траплялися сотні авіакатастроф з летальним результатом.

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"Сьогодні" зібрали п'ять гучних аварій, про які говорили в усьому світі.

11 вересня 2001 року

У цей день трапилася одна з наймасштабніших авіакатастроф за всю історію. Авіалайнер Boeing 767 рейсу 11 American Airlines захопили терористи.

Літак протаранив північну башту Всесвітнього торгового центру в Нью Йорку. У результаті загинули всі 92 людини на борту і близько 1600 людей, що знаходилися в башті і поряд з нею. Теракти такого масштабу транслювали в прямому ефірі провідні світові телеканали.

12 серпня 1985 року

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Це була катастрофа Boeing 747 під Токіо. Авіалайнер Boeing 747SR-46 авіакомпанії Japan Air Lines через 12 хвилин після зльоту позбувся вертикального хвостового стабілізатора, що призвело до втрати управління.

Екіпаж протримав некерований літак ще 32 хвилини, але потім повітряне судно врізалося в гору за 100 кілометрів від Токіо. З 524 людей вижили четверо.

23 червня 1985 року

Катастрофа Boeing 747 під Корком (Ірландія) сталася у небі над Атлантичним океаном. При підльоті до Лондону на його борту стався вибух, який знищив літак. Загинули всі 329 людей, які були на його борту.

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Це був перший теракт на літаках Boeing 747 і найбільший в історії Канади.

17 липня 2014 року

Ця авіакатастрофа сталася у Донецькій області 17 липня 2014 року. Авіалайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines виконував плановий рейс MH17.

Він був вражений ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", і зруйнувався на кілька частин. Загинули всі 298 людей, які знаходилися на борту.

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Місце катастрофи "Боїнг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC

8 січня 2020 року

Пасажирський лайнер МАУ, на борту якого знаходилися 176 людей, у тому числі 11 українців, збили двома ракетами за кілька хвилин після вильоту з Тегерана до Києва в січні 2020 року.

/ Фото: Reuters

Відповідальність за те, що трапилося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

/ Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми писали ТОП-5 літаків з найбільшим числом аварій.