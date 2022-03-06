Робітники у Великій Британії відмовилися вивантажувати російську нафту з корабля

Судно отримало дозвіл на стоянку від адміністрації порту в четвер

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Робітники у Великій Британії відмовляються розвантажувати російську нафту з корабля під німецьким прапором, який пришвартований до великого британського нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє BBC.

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Яка ситуація

Як зазначається, судно Seacod перебуває на терміналі на річці Мерсі, звідки нафту зазвичай перекачують на нафтопереробний завод Стенлоу. Уряд Великої Британії заборонив захід у свої порти суднам, які мають "будь-яке відношення до Росії", через вторгнення країни в Україну.

Проте профспілка Unite заявила, що вантаж не підпадає під заборону, і закликала міністрів "закрити цю лазівку".

/ Фото: REUTERS

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Водночас оператори Stanlow Essar заявили, що судно під німецьким прапором отримало дозвіл на стоянку від адміністрації порту в четвер.

Представник НПЗ, який постачає 16% автомобільного палива у Великобританії, сказав, що підприємство "цілком дотримується законодавчих рамок, запроваджених урядом Великої Британії щодо Росії". Фірма заявила, що раніше цього тижня відмовила танкерам під російським прапором.

Шерон Грем, генеральний секретар Unite, заявила, що вони поінформували компанію про те, що "робочі Unite на об'єкті за жодних обставин не розвантажуватимуть російську нафту, незалежно від національної належності судна, яке її доставляє".

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Нагадаємо, після того як VIsa та MasterCard припинять свою роботу на території Росії, карти місцевої платіжної системи "Мир" прийматимуть лише у 7 країнах.

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