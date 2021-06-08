Працювали в полі в грозу. В Індії за добу від ударів блискавки загинули 27 людей

На сході Індії тривають грози, 27 людина загинули від ударів блискавки за 24 години

/ Фото: Pixabay

На сході Індії протягом доби від ударів блискавок загинули щонайменше 27 жителів.

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Про це повідомляє газета The Times of India.

Жертвами стали жителі шести округів східного штату Західна Бенгалія, серед загиблих три жінки.

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Як повідомила місцева влада, причина того, що сталося полягає в тому, що люди в грозу продовжують працювати в поле, незважаючи на оголошення надзвичайними службами підвищеного рівня небезпеки.

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Уряд Західної Бенгалії закликало жителів штату дотримуватися заходів безпеки у зв'язку з триваючими в регіоні зливами і грозами.

Раніше повідомлялося, в Дніпропетровській області блискавка потрапила в двох жінок. Одна постраждала потрапила в реанімацію з важкими опіками, на ній поплавився одяг.