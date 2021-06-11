Русский
$ 27,11
32,99
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

11 червня 2021 20:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У Міноборони РФ заявили, що сили Чорноморського флоту Росії стежать за його діями

У п'ятницю, 11 червня, в акваторію Чорного моря увійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США.

Реклама

Про це повідомляє Turkcu Turanci TV.

"Військовий корабель USS Laboon, що належить ВМС США, пройшов через Босфор і взяв курс на Чорне море", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ заявили, що сили Чорноморського флоту Росії приступили до контролю за діями есмінця ВВС США, який зайшов на акваторію Чорного моря.

Реклама

Також 6 червня в регіоні Балтійського моря почалися великі військові навчання НАТО, участь в яких беруть близько 4 тис. військових.

Детальніше дивіться в сюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Стурбованості мало. Данилов вважає, що Франція і Німеччина мають відповісти за окупацію Криму
Стурбованості мало. Данилов вважає, що Франція і Німеччина мають відповісти за окупацію КримуІнші країни
Що відбувається з Білоруссю після затримання Протасевича (оновлюється)
Що відбувається з Білоруссю після затримання Протасевича (оновлюється)Інші країни
Коротко і у справі. У чому
Коротко і у справі. У чому "зізнався" Протасевич в інтерв'ю білоруському пропагандистуІнші країни
Українцям, які воювали на Донбасі, заборонили в'їзд до Білорусі? Перевіряємо чутки
Українцям, які воювали на Донбасі, заборонили в'їзд до Білорусі? Перевіряємо чуткиІнші країни
"Лукашенку буде боляче": Кулеба різко відреагував на запрошення бойовиків "ЛНР" до БілорусіВлада
"Доведеться просити Путіна відвезти мене в Крим": Лукашенко образився на ЗеленськогоВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти