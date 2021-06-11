Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

У Міноборони РФ заявили, що сили Чорноморського флоту Росії стежать за його діями

У п'ятницю, 11 червня, в акваторію Чорного моря увійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США.

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Про це повідомляє Turkcu Turanci TV.

"Військовий корабель USS Laboon, що належить ВМС США, пройшов через Босфор і взяв курс на Чорне море", – йдеться в повідомленні.

ABD Deniz Kuvvetleri & # 39; ne ait sava gemisi & # 39; USS Laboon & # 39 ;, stanbul Boazndan geçerek, Karadeniz & # 39; e doru yol ald. pic.twitter.com/JQs0UILZ1Q - Türkçü Turanc TV (@TurkcuTuranciTV) June 11, 2021

У Міноборони РФ заявили, що сили Чорноморського флоту Росії приступили до контролю за діями есмінця ВВС США, який зайшов на акваторію Чорного моря.

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Також 6 червня в регіоні Балтійського моря почалися великі військові навчання НАТО, участь в яких беруть близько 4 тис. військових.

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