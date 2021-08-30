Ракетний удар США по Кабулу. Кількість жертв зросла до 12

У Кабулі до 12 зросла кількість жертв ракетного удару, який Збройні сили США завдали в неділю, 29 серпня.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Інцидент стався в кабульському районі Хаджі-Горба, який примикає до злітно-посадкової смуги аеропорту. Там були знищені два транспортних засоби і частково зруйнований житловий будинок.
За даними афганських ЗМІ, більшість жертв були членами однієї сім'ї. Семеро загиблих – діти у віці від двох до десяти років.
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Представник Центрального командування ВС США Вільяма Урбан, заявив, що завдяки авіаудару вдалося усунути загрозу з боку угруповання Ісламська держава в Хорасані. Вона є відгалуженням екстремістської організації Ісламська держава.
Американські військові проводять перевірки через повідомлення про загибель мирних жителів при авіаударі в Кабулі.
Теракт в аеропорту Кабула
26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. В результаті загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан, і американські військові.
Вибух здійснив терорист-смертник. Ще одна людина відкрила безладну стрілянину. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ).
Американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію. Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.
Нагадаємо, що:
- Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столицю та більше 20 провінцій країни.
- Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
- 19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яке не контролюють ісламісти. Бойовики відкривали по людям вогонь.