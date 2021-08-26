Розслідування витоків COVID-19 зайшло в глухий кут – експерти ВООЗ

Фахівці закликали шукати найраніші випадки вірусу – за допомогою досліджень на наявність антитіл та перевірки ранніх повідомлень про факти захворювання

Вчені намагаються визначити походження коронавируса. Фото: колаж "Сьогодні"

Процес виявлення витоків пандемії COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, зупинився. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликали шукати найраніші випадки коронавірусу в світі.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням журнал Nature.

"Ми були обрані членами незалежної міжнародної спільної команди ВООЗ і Китаю з завданням зрозуміти походження вірусу SARS-CoV-2. Наш доповідь було опубліковано в цьому березні. Він повинен був стати першим кроком у процесі, який застопорився", – відзначили фахівці.

За їх словами, розслідування витоків SARS-CoV-2 знаходиться у вирішальному пункті.

Версія походження вірусу

Дані, зібрані в ході роботи в китайському місті Ухань, який вважається першим відомим епіцентром пандемії, не підтверджують, що пандемія COVID-19 стала результатом витоку з лабораторії.

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Замість роботи над цією версією експерти закликали шукати найраніші випадки COVID-19 – в Китаї і поза ним – за допомогою досліджень на наявність антитіл та перевірки ранніх повідомлень про факти захворювання – до грудня 2019 року.

Також співробітники ВООЗ вважають за необхідне перевірити ферми, де містяться дикі тварини, і вивчати кажанів. Однак в цьому контексті важливим є фактор часу.

"Антитіла проти SARS-CoV-2 згодом зменшуються, тому подальший збір зразків і тестування людей, хто міг контактувати (з вірусом – ІФ) до грудня 2019 року, будуть приносити все дедалі менші результати", – попередили в ВООЗ.

Також вони припустили, що багато ферм з дикими тваринами, які могли бути цікавими для розслідування, вже могли закрити, а тварин – умертвити.

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У середу гендиректор департаменту з контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Цун висловив жаль, що розслідування витоків COVID-19 зайшло в глухий кут, але підкреслив при цьому, що це не вина Китаю, який завжди підтримував цю наукову роботу.

США хочуть звинуватити Пекін

У Пекіні вказали на бажання Китаю, щоб розслідування сфокусувалася на інших можливих джерелах виникнення вірусу – в інших країнах.

Фу Цун також звинуватив США в тому, що вони намагаються звалити на Пекін провину за пандемію COVID-19. Він зазначив, що США спеціально просувають теорію про витік вірусу з лабораторії. Фу Цун також запропонував США самим запросити ВООЗ для обстеження ряду американських науково-дослідних лабораторій.

Як в Україні борються з новим штамом

Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження . У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;

. У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу; МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", в найближчий місяць;

Також змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузин розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

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Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.